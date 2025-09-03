Aşıklar kavuştu

G.Saray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, dün 16.00'da İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı atkı ile ilk pozunu da uçaktan iner inmez verdi. 34 yaşındaki oyuncu, eşi ile birlikte geldiği İstanbul'da aile olarak çok heyecanlı olduklarının altını çizerken çocukluk hayaline de kavuştuğunu söyledi. Taraftar ile buluşmanın hayalini kurduğunu belirten tecrübeli orta saha şöyle devam etti: "Ailece çok heyecanlıyız.

Çocukluğumdan beri büyük G.Saray taraftarıyım. Her maçı takip eder, izlerdim. Gurur verici bir gün. Hemen adapte olup takım arkadaşlarımla tanışıp zevk veren bir futbol oynarız. Çocukluk hayalim buydu.

Pozitif mesajları ve duyguları bizi motive edecek. Bu inanılmaz taraftar önünde daha da güzel bir his olacak. Dört gözle kavuşmayı bekliyorum." Manchester City'de net 8 milyon Euro kazanan İlkay, G.Saray'a 2 yıllık imza atarken 4.5 milyon Euro garanti ücretin yanında 1 milyon Euro performans bonusu alacak.

OKAN HOCA VE SANE İLE KONUŞTUM

Yıldız oyuncu uzun zamandır G.Saray ile temasta olduğunu da açıkladı: "G.Saray ile Haziran başında görüştük. Osimhen ve Sane'yi hallettiler. Beklemem gerekti. Çok şükür son gün tüm imzaları atıp G.Saray'ın parçası oldum. Sane ile 2 hafta önce görüştüm. İyi arkadaşız. Beraber iyi oynarız. Okan hoca ile 2 gün önce konuştuk, sonra her şey hızlı oldu."