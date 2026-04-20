Aşk yeniden!

MAURO İcardi, uzun süren suskunluğunu Gençlerbirliği deplasmanında bozdu. Attığı golle kilidi açan isim olan İcardi, kupadaki Gençlerbirliği maçında da ilk 11'de devam edecek. Eski eşi Wanda Nara ile hem çocuklarının velayeti hem de tazminat konularında sıkıntılı bir süreç geçiren Arjantinli yıldız, milli arada ekstra izin almıştı. Gol atamadığı dönemde eleştirileri üzerine toplayan İcardi, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendirdi. 16 gole ulaşan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.