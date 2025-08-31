Aslan 12’den vurdu!

KRAL DURMUYOR!

Yeni sezona Kayseri'de attığı golle start veren Victor Osimhen, dün Çaykur Rizespor'u da boş geçmedi. Sahada olduğu her an gol atmak için mücadele eden Nijeryalı santrfor, Abdülkerim'in ortasında kafayla rakip kaleciyi avladı. Golünden sonra asist yapan arkadaşını göstererek taraftara alkışlatan Osimhen, Galatasaray formasıyla 44 maçta 39 gol kaydetti.

TARİHE GEÇEN GOL KARŞILAŞMANIN

20. dakikasında kafayla fileleri sarsan Davinson Sanchez, kulüp tarihine adını yazdırdı. Sarıkırmızılı ekibin Süper Lig'deki 4 bininci golünü kaydeden Kolombiyalı stoper, son 6 golünün hepsini kafayla ağlara gönderdi. Aslan'ın bininci golünü Turgay İnan, 2 bininci golü Hakan Ünsal, 3 bininci golü ise Jan Rajnoch (kk) atmıştı.

SARA İŞİ BİLİYOR!

KORNERDEN adrese teslim pasıyla Davinson'a golü attıran Gabriel Sara, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana duran top organizasyonlarında en fazla asist yapan oyuncu oldu. Brezilyalı orta saha, 5 kez serbest vuruştan, 2 defa da kornerden gol pası verdi.

CİMBOM SERİ BOZDU!

Galatasaray'ın gol yememe serisi bozuldu... 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bu sezon ise Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazanan Aslan, Kayserispor'u da 4-0 mağlup ederek ağlarını düşürmemişti. Ancak dün Günay'ın tehlikeli pasında araya giren Varesanovic, 8 maçlık seriyi bozdu (119 gün).

İCARDİ'DEN ZAFER SELAMI!

67. DAKİKADA Lemina'nın yerine oyuna girip uzatma dakikalarında Sallai'nin 'al da at' pasında ağları havalandıran Mauro İcardi, Aslantepe'de bir kez daha 'Aşkın olayım' şarkısını dinletti. Arjantinli yıldız, golün ardından tribünlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda asker selamı verdi.

BARIŞ ALPER'E KAFA İZNİ!

NEOM'un yıllık 10 milyon Euro önerdiği Barış Alper Yılmaz, A Takım'a döndü ve hafta boyunca antrenmanlara çıktı. Ancak astronomik transfer teklifiyle kafası karışan milli futbolcu, motivasyonu düşük olduğu gerekçesiyle dün kadroya alınmadı. Okan Buruk, Ç.Rizespor maçında kafa izni verdiği yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Barış Alper dün Kemerburgaz'a giderek tesiste bireysel olarak çalıştı.