Aslan 12’den vuruldu!

Bu sezon 4 kulvarda 51 maça çıkan Galatasaray, 12'inci mağlubiyetini Samsun'da aldı. Süper Lig'de Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Süper Kupa'da Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt, US Gilloise, Monaco, M.City, Juventus ve Liverpool yenilgisi gören Aslan, bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı. Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçen G.Saray'ın, havasını 5 gün sonra oynanan finalde Fenerbahçe bozdu. 5-2'lik tarihi Juventus zaferinin ardından Konyaspor'a 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, İtalya'da 3-2 yenildiği rövanşta Juventus'a elenmekten ucuz kurtuldu. Devler Ligi son 16'da Anfield Road'a 1-0'lık avantajla giden Aslan, 4-0'lık farklı sonuçla Liverpool'a teslim oldu. Cimbom, ligde yendiği Gençlerbirliği'ne 4 gün sonra kupada elendi. Son olarak Fenerbahçe'yi 3-0 ile dağıtan Aslan, şampiyonluk umuduyla gittiği Samsun'dan eli boş döndü.



BU SEZON GÜNAY'IN OYNADIĞI VE KAYBEDİLEN 4 MAÇ:



Monaco-Galatasaray: 1-0 (Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-2 (TFF Süper Kupa)

Galatasaray-Gençlerbirliği: 0-2 (Türkiye Kupası)

Samsunspor-Galatasaray: 4-1 (Süper Lig)