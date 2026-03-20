Aslan gibi 1 numara

Bu sezon ligdeki başarılı performansının yanına bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili oyununu etkileyen Uğurcan Çakır, Liverpool deplasmanında öne çıkan tek isim oldu. Biri penaltı olmak üzere 11 kurtarışa imza atan ve gollük pozisyonları önleyip farkın artmasını engelleyen Uğurcan ayrıca 1 kez de top uzaklaştırdı. Deneyimli file bekçisi, iki Liverpool karşılaşmasında toplamda 18 kurtarış yaptı. Böylelikle Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında bir kalecinin en fazla kurtarış sayısına imza attı.



EN ÇOK PUAN CİMBOM'DAN

LIVERPOOL'A 1-0'ın rövanşında 4-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda havlu atsa da ülkemize büyük gurur yaşatan Galatasaray, ülke puanına bu sezon en fazla katkı yapan Türk takımı oldu. 12 maçta 5 galibiyet-1 beraberlik sonucunda hanesine 3.95 puan yazdıran Aslan, son 5 sezonda en iyi puanını elde etti. 2025-26'yı toplamda 14.175 ile kapatan Cimbom, UEFA kulüpler sıralamasında 47. sırada yer alıyor.