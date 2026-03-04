Aslan her yer yerde zirvede!

ASLAN NAMAĞLUP ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

BARIŞ ALPER FRENE BASMADI!

Juventus deplasmanında 1 gol ve 1 asist ile tur kapısını açan Barış Alper Yılmaz, kupada da frene basmadı. Alanya deplasmanında 45 dakika sahada kalan milli oyuncu, kendi yaptırdığı penaltıda ağları bulurken Nhaga'ya da bir asist yaparak takımını sırtladı.

'TARAFTARLAR İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM'

ARA transferde Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6.5 milyon Euro'ya alınan Nhaga, ilk kez golle tanıştı. Maç sonu ise şunları söyledi: "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Bu durum beni motive ediyor, çok çalışıyorum. Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı.''

9'DA 9'LUK DEV SERİ

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'a karşı serisini sürdürdü. G.Saray, Akdeniz ekibine karşı oynadığı son 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.