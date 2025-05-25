Aslan hız kesmedi

Bugün kupasını alacak sarı-kırmızılılar, sezonu Başakşehir maçıyla noktalayacak

5 SEZON SONRA BİR İLK!

Jeneriklik golle gözlerin pasını silen Kaan Ayhan, bu sezon ağları ilk kez sarsarken tam 5 sezon sonra serbest vuruştan fileleri buldu. Milli oyuncu, bundan önce 1 Şubat 2020'de Fortuna Düsseldorf forması giyerken Frankfurt'a karşı kaydetmişti. Kaan, sarıkırmızılı takım kariyerinde 3. golüne ulaştı.



YENİ PAROLAMIZ 20+26!

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk maçtan sonra şunları söyledi: "Futbolcuları iyi ya da kötü diye yargılayacak bir maç değildi. İyi niyetlilerdi ve hep oyunun içindeydiler. Mertens bizim için çok değerli. Ondan ayrılmak zor. Muslera geçen sene de bunu düşünmüştü. Zor ikna etmiştik. Ayrılıklar ve yeni seçimler de bir o kadar zor olacak. 25 şampiyonluğumuz ve 19 Türkiye Kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız."



'1 YIL İÇİN GELMİŞTİM 3 OLDU'

Sezon sonunda vedaya hazırlanan Dries Mertens, Göztepe karşısına kaptan olarak çıktı. Şubat ayından sonra ilk kez 11'de şans bulan oyuncu, 68'de yerini Eren'e, kaptanlık bandını da Kaan'a bıraktı. Karşılaşma sonrası geleceği ile ilgili olarak, "1 yıl için gelmiştim ama 3 sene oldu. Artık zor da olsa bir karar vereceğim" dedi.



TAŞLI SALDIRI

Karşılaşma sonrası Göztepe taraftarına yakışmayan bir olay yaşandı. Takımın çıkışını bekleyen Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Camda delik oluştu.