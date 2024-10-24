Aslan istediğini aldı

Ligin lideri Cimbom, Avrupa'da da puanını 7 yapıp maç fazlasıyla zirveye çıktıalatasaray, Elfsborg galibiyetiyle birlikte kilidi kırmış oldu. Sarı-kırmızılılar, 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1 mağlup etmiş, sonrasında İsveç takımlarına karşı zafer elde edememişti.Daha önce bu ülkeden Östersunds, Helsingborg, Göteborg ve AIK ekipleriyle kozlarını paylaşmış, 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.BU sezon Galatasaray'ın en formda ismi olan Yunus Akgün, yıldızını parlatmaya devam ediyor. PAOK ve Rigas'ı avlayan milli futbolcu, Eflsborg'u da boş geçmeyerek Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta da gol kaydetti. Yunus bu sezon gol sayısını 5 yaparken 1 de asist katkısı verdi.başarılı stoperiDavinson Sanchez,dün galibiyetteen önemli payınsahiplerindenbiriydi. Rakibinyakaladığı net fırsatlardayaptığımüdahalelerletehlikeyi önleyenKolombiyalı oyuncu,rakamlarlakendini gösterdi.Melo'dan(Aralık 2014/Arsenal maçı) buyana bir Avrupakupası maçında70+ isabetlipas veren, 8+ ikilimücadele ve 8+sahipsiz top kazananilk G.Sarayoyuncusu oldu.İcardi ile birlikte oynaması ile ilgili şu yorumu yaptı: "Gol atamadım ama önemli olan takımın kazanması.Çok büyük bir oyuncu. Bana asist yapacaktı ama golü atamadım. Birlikte oynadığımızda karşımızda hiçbir savunma duramayacaktır."sezon son olarak Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte 7'si Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 10 mücadeleye çıktı. Aslan 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı