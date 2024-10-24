Aslan istediğini aldı

Ligin lideri Cimbom, Avrupa'da da puanını 7 yapıp maç fazlasıyla zirveye çıktı
48 YILLIK HASRETİ BİTTİ
G
alatasaray, Elfsborg galibiyetiyle birlikte kilidi kırmış oldu. Sarı-kırmızılılar, 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1 mağlup etmiş, sonrasında İsveç takımlarına karşı zafer elde edememişti. Cimbom dün İsveç ekiplerine karşı 8. karşılaşmasına çıkarken 2. kez güldü.
Daha önce bu ülkeden Östersunds, Helsingborg, Göteborg ve AIK ekipleriyle kozlarını paylaşmış, 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Galatasaray böylece 48 yıl sonra kazanmış oldu.
YUNUS 5. VİTESTE
BU sezon Galatasaray'ın en formda ismi olan Yunus Akgün, yıldızını parlatmaya devam ediyor. PAOK ve Rigas'ı avlayan milli futbolcu, Eflsborg'u da boş geçmeyerek Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta da gol kaydetti. Yunus bu sezon gol sayısını 5 yaparken 1 de asist katkısı verdi.
YIKILMAZ ADAM!
Galatasaray'ın
başarılı stoperi
Davinson Sanchez,
dün galibiyette
en önemli payın
sahiplerinden
biriydi. Rakibin
yakaladığı net fırsatlarda
yaptığı
müdahalelerle
tehlikeyi önleyen
Kolombiyalı oyuncu,
rakamlarla
kendini gösterdi. 76 isabetli pas, 13'te 9 ikili mücadele kazanma ve 8 sahipsiz top çalma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu,
Melo'dan
(Aralık 2014/
Arsenal maçı) bu
yana bir Avrupa
kupası maçında
70+ isabetli
pas veren, 8+ ikili
mücadele ve 8+
sahipsiz top kazanan
ilk G.Saray
oyuncusu oldu.
İCARDİ İLE BENİİCARDİ BENİ DURDURAMAZLAR
İcardi ile birlikte oynaması ile ilgili şu yorumu yaptı: "Gol atamadım ama önemli olan takımın kazanması. İcardi ile oynamak heyecan verici.
Çok büyük bir oyuncu. Bana asist yapacaktı ama golü atamadım. Birlikte oynadığımızda karşımızda hiçbir savunma duramayacaktır."
10 NUMARA CİMBOM!
BU
sezon son olarak Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte 7'si Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 10 mücadeleye çıktı. Aslan 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı