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Giriş Tarihi: 24.10.2024

Aslan istediğini aldı

İcardi, Pettersson (kendi kalesine) ve Barış Alper ile öne geçen Aslan, 2. yarıda adeta fren yaptı. Hult’un golü ve Baidoo’nun penaltısı korkuturken Yunus takımını rahatlattı. Rakip uzatmada Larsson ile umutlansa da sonuç değişmedi

Aslan istediğini aldı
Ligin lideri Cimbom, Avrupa'da da puanını 7 yapıp maç fazlasıyla zirveye çıktı

48 YILLIK HASRETİ BİTTİ
Galatasaray, Elfsborg galibiyetiyle birlikte kilidi kırmış oldu. Sarı-kırmızılılar, 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1 mağlup etmiş, sonrasında İsveç takımlarına karşı zafer elde edememişti. Cimbom dün İsveç ekiplerine karşı 8. karşılaşmasına çıkarken 2. kez güldü. Daha önce bu ülkeden Östersunds, Helsingborg, Göteborg ve AIK ekipleriyle kozlarını paylaşmış, 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Galatasaray böylece 48 yıl sonra kazanmış oldu.




YUNUS 5. VİTESTE
BU sezon Galatasaray'ın en formda ismi olan Yunus Akgün, yıldızını parlatmaya devam ediyor. PAOK ve Rigas'ı avlayan milli futbolcu, Eflsborg'u da boş geçmeyerek Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta da gol kaydetti. Yunus bu sezon gol sayısını 5 yaparken 1 de asist katkısı verdi.

YIKILMAZ ADAM!
Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, dün galibiyette en önemli payın sahiplerinden biriydi. Rakibin yakaladığı net fırsatlarda yaptığı müdahalelerle tehlikeyi önleyen Kolombiyalı oyuncu, rakamlarla kendini gösterdi. 76 isabetli pas, 13'te 9 ikili mücadele kazanma ve 8 sahipsiz top çalma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, Melo'dan (Aralık 2014/ Arsenal maçı) bu yana bir Avrupa kupası maçında 70+ isabetli pas veren, 8+ ikili mücadele ve 8+ sahipsiz top kazanan ilk G.Saray oyuncusu oldu.

İCARDİ İLE BENİİCARDİ BENİ DURDURAMAZLAR
İcardi ile birlikte oynaması ile ilgili şu yorumu yaptı: "Gol atamadım ama önemli olan takımın kazanması. İcardi ile oynamak heyecan verici. Çok büyük bir oyuncu. Bana asist yapacaktı ama golü atamadım. Birlikte oynadığımızda karşımızda hiçbir savunma duramayacaktır."

10 NUMARA CİMBOM!
BU sezon son olarak Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte 7'si Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 10 mücadeleye çıktı. Aslan 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı

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Aslan istediğini aldı
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