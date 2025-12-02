Aslan salladı kanarya yıkılmadı

İki ezeli rakip arasındaki bir puanlık fark değişmedi

GERÇEK G.SARAYLI OLDU AMA…

KADIKÖY'DE Fenerbahçe'ye gol atan Leroy Sane, bu sezon Süper Lig'de 4. kez ağları buldu. Bunların tamamı deplasmanda geldi. 29 yaşındaki sağ kanat, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Torsten Gütschow'un (Nisan 1993) ardından sarı-lacivertli ağları havalandıran ikinci Alman oyuncu oldu. Alman yıldız, Ruhr derbisinde Schalke formasıyla Dortmund'a hem gol attı hem asist yaptı. Sane, Manchester derbisinde de City ile United'ı boş geçmemişti. Ancak dün sevinci yarım kaldı.

TÜRKİYE'DE FUTBOLDAN KEYİF ALIYORUM

Sane karşılaşma sonrası, "Rakibimize göre daha iyi bir sonuç oldu diyebilirim. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Hâlâ lideriz. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum. Özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde" diye konuştu.

DURDURDURA AŞK OLSUNAŞK OLSUN

Beşiktaş derbisinde 66'da oyuna girip 83'te takımını 3-2 galibiyete taşıyan Jhon Duran, dün de 63'te En-Nesyri'den görevi devraldı. Bu kez 90+5'te skoru 1-1 olarak ilan etti. Kolombiyalı golcü, Süper Lig'deki 5. maçında 2 gol-2 asiste ulaştı. Duran, kulüp tarihinde Dalian Atkinson'un (Eylül-Ekim 1995) ardından Süper Lig'deki ilk iki golüyle Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını havalandıran ikinci oyuncu oldu.

KAHRAMAN DEĞİLİM!

öpücüğü veren Duran, maçı ve skoru şöyle değerlendirdi: "Kahraman olduğumu düşünmüyorum. Takıma yardımcı olmak için oynuyorum. İlk derbimizi kazanmıştık, G.Saray'la berabere kaldık. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Oyunun sonunda bir 10 dakika daha olsa kazanabilirdik ama önümüzdeki maçlar için çalışacağız."

GERİYE DÜŞÜYOR PES ETMİYOR!

FENERBAHÇE, Galatasaray karşısında da geriye düştü ancak bir puanı kurtarmayı bildi. Sarı-lacivertliler 1-1'lik sonuçla namağlup ünvanını korudu. Bu sezon büyük maç kaybetmedi. Tedesco ile Trabzon'u 1-0 yenen, Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Kanarya, G.Saray karşısında da geriye düştü ama uzatmada beraberliği kurtardı. 14 haftada 5 beraberlik, 9 galibiyetle yenilmezliği sürdü. Hafta içinde de Ferencvaros deplasmanında 1-0 geriye düşmüş, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.