Aslan’a fark etmez!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ipi göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden Galatasaray'ın dün rakipleri belli oldu. Devler arenasındaki tek temsilcimiz Aslan, Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilen kurada zorlu rakiplerle eşleşti. Kupa 1'de 18. kez boy gösteren sarı-kırmızılılara ilk torbadan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ve Manchester City çıktı. 2. kategoriden Eintracht Frankfurt ile Atletico Madrid, 3. torbadan Bodo/Glimt ve Ajax geldi. Son torbadan ise Monaco ve Union Saint-Gilloise çıktı. İç sahada ve deplasmanda 4'er maça çıkacak Galatasaray, toplamda 8 müsabaka oynayacak.



Galatasaray'ın Avrupa kupalarında mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İspanyol takımı Atletico Madrid (2B 4M).



Avrupa kupalarında Liverpool'a rakip olduğu 4 maçın 1'ini kazanan G.Saray (2B-1M), galibiyetini Aralık 2006'da (3-2; Ş.Ligi) Okan Buruk'un golüyle aldı



'RAKİPLER DÜŞÜNSÜN'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurayı değerlendirdi. Takımının rakipleri kadar güçlü olduğuna değinen Özbek, "Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Artık söz bizde. Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünsün" diye konuştu.





'ŞANSLI OLAN BİZİZ İSTANBUL ZOR OLURDU'

MANCHESTER City Sportif Direktörü Hugo Viana, Galatasaray'ın harika bir taraftarı olduğunun altını çizerek "Kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Çünkü İstanbul zorlu bir atmosferdi... Galatasaray'ı çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.



BÜLENT TİMURLENK

Bu kalite G.Saray'da var

Ben Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli olduğunda ne "Ateşe düştük ne de şeker gibi kura" tanımlarına inanmam. Geçen sezon 24. sırada play-off bileti alan takımın 11 puanı vardı. Son 10 yılda Premier Lig şampiyonluklarına ambargo koymuş iki İngiliz'i birinci torbadan çekince benim hesabım kalan 16 maçtaki 18 puanın öncelikle kaçını G.Saray'ın alacağı ya da alabileceği yönünde. Yüzde 61 başarı yakaladığınızda o 11 puanı da yakalıyorsunuz. Elbette bu minimum demek. Daha fazlasını yapabilmek için örneğin içeride Liverpool'a kafa tutmak ya da Frankfurt'u deplasmanda yenmek gerekiyor. G.Saray yönetimi tüm imkânlarını demiyorum çok daha fazlasını harcayarak Okan Buruk'a kağıt üzerinde G.Saray tarihinin en iyi birinci olmasa de ikinci kadrosunu teslim etti. Bundan sonrası Buruk ve öğrencilerinde… Elbette bugün belli olacak fikstür sonrasında yorumlarımızı detaylandırabiliriz. Çünkü kiminle nerede oynayacağın kadar ne zaman oynayacağın da önemli. Futbolda hiç kimse dört aylık vadede bir takımın form grafiğini, sakatını, cezalısını tahmin edemez. Kalite ise kalite bu G.Saray'da var. İlk iş 120 kilometre koşu mesafesi çıkarabilecek kapasitede olmak. Çünkü futbol artık alan kapatanların, hızlı çıkanların oyunu.