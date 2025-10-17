Aslan’a müthiş rakam!

Son 3 sezonu şampiyonlukla kapatıp sponsorluk gelirlerini katlayan Galatasaray, yaptığı yeni anlaşmalarla da bunu artırdı. 2024 yazında forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılılar, Nike yerine Puma'yı tercih ederek değişime de imza atarken bu iş birliği Cimbom'a uğurlu geldi ve geçen sezon 1 milyona yakın forma satıldı. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Aslan, geliri yeterli bulmadı ve firma ile yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisi ile yaptığı ve kasasına yıllık 12 milyon Euro'yu koyduğu anlaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti. İki tarafın yetkilileri de uzun ve kapsamlı görüşmeler yaparken şartlarını masaya koydu ve sonunda ortak noktada el sıkıştı. G.Saray ile Puma görüşmeler sonucunda 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı. Puma'dan her sezon 10 milyon Euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon Euro'yu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi. Bu anlaşma dışında Aslan'ın forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişti.

22 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Göğüs reklamının yanı sıra sırt, kol, çorap reklamlarında da gelirlerini artıran sarıkırmızılı kulüp, yeni anlaşmalara da imza attı. Galatasaray, 2025-26 sezonunda formasına reklam veren sponsorlardan ise 22 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.