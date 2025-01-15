Aslan’a yeni Drogba!

Sarı-kırmızılılar, Fransız basınına göre Marsilya'dan Elye Wahi'nin peşinde… Ligue 1 ekibinin bu sezonun başında Lens'ten 25 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için West Ham ile G.Saray, yarış halinde. 22 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız futbolcunun kulüpte kalmak istediği ancak ilk 11'de düzenli forma giymediği için Marsilya'nın bu ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. 1.81 boyundaki oyuncu, forvet/ santrfor bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor. Öte yandan Meksika basını ise Feyenoord'un 23 yaşındaki Meksikalı forveti Santiago Gimenez için G.Saray'ın devrede olduğunu duyurdu.



FORMADA YER KALMADI!

FORMASINDA birçok reklam barındıran ve 30 milyon Euro (1 milyar 92 milyon TL) gelir elde eden G.Saray'ın son sponsoru teknoloji sektöründen NGN oldu. Sarı-kırmızılı takımın çoraplarına reklam veren NGN için sponsorluk töreni düzenlenecek.