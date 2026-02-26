Aslan’dan kaçış yok!

Aslan, 10/11 Mart'ta iki İngiliz ekibi Tottenham ya da Liverpool ile karşılaşacak



YAŞASIN KRAL

Victor Osimhen, Galatasaray'a yine hayat verdi. İlk maçta 3 golde de büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, Torino'da turu getiren golü kaydetti. Juventus'a ilk golünü atan Maskeli Kral, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fileleri 7. kez havalandırdı. Toplamda ise 16. golünü ağlara yolladı. Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu olan (13) Maskeli Kahraman, Milan Baros ve Shabani Nonda'yı geçti.





BARIŞ ALPER YILMAZ'A RAKİP DAYANMIYOR!

İstanbul'daki ilk maçta 18. dakikada Andrea Cambiaso'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesine neden olan, onun yerine giren Juan Cabal'ın da 59'da kırmızı kart görmesini sağlayarak konuk ekibin sol beklerinin kâbusu olan Barış Alper Yılmaz, dün yine sahnedeydi. Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini'nin, "Onu transfer etmeliyiz" dediği milli futbolcu, dün de 49. dakikada Lloyd Kelly'yi direkt kırmızı kartla attırdı. İngiliz stoper, ikili mücadelede Barış'a yaptığı sert hareket nedeniyle ikinci sarı kartı gördü. VAR uyarısıyla hakem pozisyonu ekrandan izleyip kartını direkt kırmızıya çevirdi





SAKATLIKTAN DÖNDÜ FARKINI GÖSTERDİ!

Sakatlığı nedeniyle mücadele öncesi son idmanda takımla çalışan ve hocasına sahada olmak istediğini söyleyen Kenan Yıldız, dün ilk 11'de forma giydi ve Galatasaray'ı çok zorladı. İstanbul'daki ilk maçta etkisiz kalsa da dün hücumda Juventus'un en etkili isimlerinden biri olan milli futbolcumuz, oyundan çıkarken tüm stat tarafından ayakta alkışlandı.





11 MİLYON EURO KASAYA

Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nden 40 milyon Euro üzerinde para kazanan sarı-kırmızılılar, Son 16'ya kalarak UEFA'dan 11 milyon Euro daha ödül almayı hak etti. Sarı-kırmızılı oyuncular da yönetimin söz verdiği 2 milyon Euro tur primini kazandılar.

PLAY-OFF'TAN SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Galatasaray

Atletico Madrid

Leverkusen

Newcastle United

Bodo/Glimt

Atalanta

Real Madrid

Paris Saint-Germain