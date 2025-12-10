Aslan’ın canı yandı!

9 PUANLI CİMBOM, 21 OCAK'TA ATLETİCO, 28 OCAK'TA M.CİTY İLE OYNAYACAK



12 YIL SONRA KURTARDI, OYUNU BİTİREMEDİ!

4 9. dakikada VAR uyarısı ile maçın hakemi Makkelie, penaltı noktasını gösterdi. 50'de topun başına Zakaria geçerken kalesinde devleşen Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı. Milli kaleci, Eylül 2012'de Manchester United deplasmanında penaltı kurtaran Muslera sonrası 12 yıl sonra bunu deplasmanda başaran ilk G.Saray oyuncusu oldu. Ancak sakatlık Uğurcan'ın peşini bırakmadı. 67'de yerini Günay'a bıraktı.





'ÇOK KIZGINIZ'

LUCAS Torreira maçın ardından öz eleştiri yaptı: "Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikâye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız."





24 YILLIK HASRET BİTMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarına konuk olduğunda son galibiyetini Eylül 2001'de Nantes deplasmanında aldı. Cimbom, Fransa'daki son 11 maçında 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.

Sane girdiği 16 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 6 adam geçme denemesinin 3'ünde başarılı oldu.



REKORU KIRAMADI

OSİMHEN, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında 6 gol atmıştı. Dünü boş geçen yıldız oyuncu, toplamda ise Avrupa'da G.Saray forması ile 12 gol kaydetmişti. Nonda ve Baros ile gol sayısı eşit olan Osimhen, bir kez daha ağları bulsaydı en çok gol atan yabancı olacaktı.