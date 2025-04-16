Aslan’ın rüyası Bernardo Silva

G.Saray, yaz transfer dönemindePortekiz basınından A Bola'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, sezon sonu futbolu bırakacak Mertens'in yerine Manchester City'nin yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin satış listesine koyduğu dünyaca ünlü on numara ile altyapısından yetiştiği Benfica ve Barcelona da ilgileniyor. Benfica'nın yüksek maaş ödemeye sıcak bakmadığı, İspanyol devinde ise yedek kalma ihtimali yüksek olduğu içinKulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Portekizli, bu sezon 41 maçta 3 gol, 4 asist üretti. Silva'nın güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro...