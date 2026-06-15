Aslan’ın yeni hedefi Gomes

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton formasını giyen Joao Gomes'i de adaylar arasında ekledi. Premier Lig'den düşen Sarı-siyahlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ada basını, Wolves'ın 40 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı.Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak bakıyor.