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Giriş Tarihi: 15.06.2026

Aslan’ın yeni hedefi Gomes

G.Saray, orta saha listesine Wolves'in Brezilyalı yıldızını da ekledi. İngiliz ekibinin beklentisi 40 milyon Euro bonservis

Aslan’ın yeni hedefi Gomes
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton formasını giyen Joao Gomes'i de adaylar arasında ekledi. Premier Lig'den düşen Sarı-siyahlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ada basını, Wolves'ın 40 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Ligi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak bakıyor.

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Aslan’ın yeni hedefi Gomes
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