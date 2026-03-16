Atan+tutan 7 bitirdi!

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala Aslan, 7 puan farkla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların bu başarısında aslan payı, atanı ve tutanında gizli. 62 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 18 golle de ligin en az gol yiyen ekibi. Victor Osimhen, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra oynadığı her lig maçında tabelayı değiştirdi. Sırasıyla Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı 6 gol-4 asistlik performans sergileyen Osimhen, zirvede puan farkının 7'ye çıkmasını sağladı. Beşiktaş, Liverpool ve Başakşehir maçlarında rakiplerine geçit vermeyen Uğurcan ise Muslera gibi bir efsaneyi unutturdu. Milli kaleci, son 270 dakikada kalesine gelen 17 şutun hepsini kurtardı.



LİGDE OSİMHEN

19 MAÇ

12 GOL

4 ASİST

1443DK.



LİGDE UĞURCAN

23 MAÇ

10 GOL YEMEDİĞİ MAÇGOL MAÇ

%81 TOPU OYUNA SOKMA

15 YEDİĞİ GOL