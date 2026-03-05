Barış Alper planı tuttu!

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklifi reddeden Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı tuttu.Yönetimin bonservisini 50 milyon Euro olarak belirlediği Barış Alper, 10 gol-12 asiste ulaştı. 17 gol- 6 asistle en skorer isim olan Osimhen'i takip ediyor. Yıldız oyuncu, bu sezon 6 maçta hem gol atıp hem asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk hücum hattında Sane, Noa Lang, Yunus ve İcardi gibi yıldızlara sahip olmasına rağmen ilk 11'ine önce Osimhen'i, sonra Barış Alper'i yazıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!