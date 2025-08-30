Barış Alper Yılmaz yine kadroda yok

BU HAFTA başında takıma dönen Barış Alper Yılmaz, antrenman kaçırmadı. Ancak milli futbolcunun ayrılma isteğinde henüz değişiklik olmadı. NEOM'dan yıllık 10 milyon Euro'dan 4 sezonluk astronomik teklif alan yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'a transferine izin verilmesini istiyor. Ancak Galatasaray cephesi, 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmıyor. 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim edecek sarı-kırmızılı takımda Barış Alper'in durumu, bu 4 gün içinde netleşecek. Bir önceki karşılaşma için Kayseri'ye götürülmeyen Barış, bugünkü Rizespor müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.