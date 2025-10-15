Barış Alper’de mutlu son!

Sezon başında NEOM'un 4 yıl için 50 milyon dolarla kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, yönetimin izin vermemesi sonrası Galatasaray'da kalmıştı. Maaşına zam sözü verilen milli futbolcu, 7 milyon Euro ile masaya oturdu. G.Saray yönetimi ise 5 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu.

Taraflar arasındaki sıkı pazarlıkta anlaşma sağlandı. Yeni sözleşmeye göre 25 yaşındaki yıldız, 3 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro sadakat bonusunun yanı sıra 10 maç oynarsa 1 milyon Euro, 10 maç daha oynarsa 1 milyon Euro daha kazanacak.

Barış, 20 ve üstü gol katkısı halinde ise 500 bin Euro daha alacak. Bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu (292 milyon TL) bulan kontratı alan Barış Alper Yılmaz, transfer teklifi aldığı süreeçte idmanlara çıkmamış ve iki maçta kadroya dahil edilmemişti.