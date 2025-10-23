Barış Alper’e sahip çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt galibiyeti sonrası,söyledi. İlk yarı daha agresif oldukları, 2-0'ı bulduklarını ve rakibe sadece bir tane şans pozisyonu verdiklerini belirten deneyimli hoca, 3-0 sonrası kendi yarı sahalarına çekilmekten yakındı. Tecrübeli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız.Oyuncularımın girip, çıkarken daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Barış Alper olayı maçın önüne geçmemeli. Zaten çok küçük bir grup yaptı. Galipken bu olmamalı. Oyuncularımız her şeylerini veriyor. Bazen kötü de oynayabilirler. Bu maçta takım olarak herkes iyi oynadı. Bunu yaşamak üzüyor. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmalıyız ve her oyuncuya göstermeliyiz."