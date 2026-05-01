Barış topa tutacak!

BU sezona 12 gol-13 asistle damgasını vuran Barış Alper Yılmaz
, İngiliz devi Arsenal'in transfer listesine girdi. Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta son F.Bahçe derbisine geldi ve Barış'ı izledi. Berta dikkatle takip ederken 25 yaşındaki oyuncuya tam not verdi.
İngilizler, sezon sonunda G.Saray'la masaya oturacak. Dünya Kupası
'nda da vitrine çıkmaya hazırlanan Barış Alper'in sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü'ne satıştan %20 pay maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Keçiörengücü ile görüşmesi bekleniyor.
Sezon başında S.Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan yıldız futbolcuya 50 milyon Euro değer biçiliyor.