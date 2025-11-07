Başkandan büyük zam

Galatasaray'da sezon başında Şampiyonlar Ligi galibiyetlerine 700 bin Euro prim belirlenmişti. Ajax'ı Hollanda'da darmadağın eden sarıkırmızılı takımı soyunma odasında bir sürpriz bekliyordu. Kulüp işleri nedeniyle İstanbul'da kalan başkan Dursun Özbek, telefonla teknik heyet ve oyuncuları kutladı. Sergilenen futboldan memnun kalan Özbek, primi 1 milyon Euro'ya çıkartarak takımın sevincini ikiye katladı. Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray, UEFA'dan 2.1 milyon Euro galibiyet bonusu aldı.



1 PUANA TURLAR 8 PUANA SOLLAR

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 2. sezon oynanırken G.Saray 4 haftada ulaştığı 9 puanla ilk 24'e girerek üst tura çıkma şansını iyice yükseltti. İstatistiklere baktığımızda ise durum çok daha yakın. Eğer G.Saray 1 puan daha alırsa %98.6 oranla ilk 24'e dahil olabilecek. Eğer 2 puan toplarsa bu oran %100'e çıkıyor. Aslan kalan 4 maçta 4 puanla bu kez ilk 16 arasına dahil oluyor ve play-off'ta avantajlı konumda yer alıyor. Ancak ilk 8 demek play-off turundan sıyrılıp daha az maçla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak demek.

15 PUANA YÜZDE 10 ILK 8'DE

İşte bunun için ise daha fazla puana ihtiyaç var. 15 puana ulaşması halinde %10.4, 16 puan toplarsa %50.7, 17 puana çıkarsa %95.3, 18 puan toplarsa %99.6 ve 19 puana tırmanırsa %100 ilk 8 içinde yer alıyor. Şu anda 9 puanı bulunan Cimbom'un önünde 4 maçta alabileceği en fazla 12 puan bulunuyor. Yapılan değerlendirmeye göre 8-9 puan daha alınması halinde ilk 8 içinde bu turu bitirme imkânı bulunuyor.