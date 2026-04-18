Başkan’dan özel prim!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu hafta Kemerburgaz'da tam gün mesai yaptı. Kocaelispor beraberliğinin ardından tesiste vakit geçiren Özbek, önce hocası Okan Buruk, sonra oyuncularla görüşerek moral verdi. Takımı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılıların başkanı, Gençlerbirliği maçına özel prim belirledi, kesenin ağzını açtı.



23 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

GALATASARAY'IN Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı Gençlerbirliği maçından önce gerçekleşecek. Divan'da CEV Kupası'nı kazanan Kadın Voleybol Takımı'na 'Divan Kurulu Başarı Belgesi' verilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca seçim tarihi de belli oldu. 16 Mayıs'ta yeterli sayı toplanamazsa G.Saray Kulübü, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da başkanını seçmek için sandık başına gidecek.