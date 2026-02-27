Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Başkanım siz destek oldunuz ben de sözümü tutacağım...
Teknik Direktör Okan Buruk, Başkan Özbek’e çeyrek final sözü verirken ‘‘Büyük bir fedakârlık yaptınız, kulübümüz için söz veriyorum başarılı olacağız” demişti

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray sezon başında bütün planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmıştı. Osimhen'in 75 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Sane'ye yıllık 12 milyon Euro verdi, Uğurcan ve Singo ile birlikte tam 135 milyon Euro bonservis yatırımında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk, transfer döneminde listesinde üst sıraya yazdığı isimler alınınca Başkan Dursun Özbek'e Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sözü vermiş, "Büyük bir fedakârlık yaptınız, kulübümüz için söz veriyorum başarılı olacağız." demişti. Okan Buruk bu hedefine sadece iki maç uzaklıkta. UEFA'dan 50 milyon Euro'nun üstünde geliri kasasına koyan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kuralarına 4. torbadan girip Son 16'ya kalan iki takımdan biri (Newcastle). Kadro değeri açısından 24. sırada olan Aslan, Devler Arenası'nda kalitesini gösterdi.

