Beni çok özleyeceksiniz!

“Rahat olun, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Daha önce ayrılırsam da bu yalnızca ve %100 benim kararımdır. Birkaç ay daha İcardi’yi izleme şansınız var. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz”

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro İcardi, İnstagram hesabından bomba bir mesaj yayımladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, kendisini aradığına ve "Sözleşmeni yenilemeyeceğiz" dediğine dair çıkan haberleri yalanlayan Arjantinli yıldız, ayrılık ateşini de yaktı. "Adımın ilgi çektiğini ve bazılarının kulüpten beni arayıp sözleşmemin yenilenmeyeceğini bildirdiklerini söyleyerek bir şeyler ortaya atmak istediklerini anlıyorum" ifadelerini kullanan 32 yaşındaki forvet, şöyle devam etti:

YENİLGİYİ ÖRTMEK İÇİN BENİ KULLANAMAZSINIZ
"Ama ne beni arayan oldu ne de menajerimi. Son yenilgiyi örtmek için, Haziran 2026'da biten sözleşmem hakkında haber olmayan bir haberi satmak mı istiyorsunuz? Bunun için beni kullanmalarına izin vermiyorum. Rahat olun, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve daha önce ayrılırsam da bu yalnızca ve %100 benim kararımdır, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha İcardi'yi izleme şansına sahipsiniz. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

