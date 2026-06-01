Bernardo Silva ile Marmaris’te görüşme

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Portekizli futbolcu Bernardo Silva, tatil için Marmaris'e geldi. Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 31 yaşındaki hücumcu, tatili sırasında Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile bir araya geldi. Bu görüşme sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan uyandırdı.

ZEKİ ÇELİK REDDETTİ

G.Saray'a Zeki Çelik'ten kötü haber geldi. Roma ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan milli sağ bek, sarı-kırmızılıların teklifini geri çevirdi. İtalya basınından Corriere della Sera'nın haberine göre Roma ile Zeki Çelik, sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor ve iki taraf arasındaki fark şu an için 600 bin Euro. Kontratını uzatmak için kulübüyle sözleşme görüşmelerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Roma Teknik Direktörü Gasperini'ye sözleşme yenilemesi için söz verdi. Bu sezon 45 maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.