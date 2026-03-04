Beşiktaş motive olmuş!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun fikstürde yollarına devam edip kupayı almak istediklerini söyledi. Ligdeki Beşiktaş maçı için de 3 puan hedefinin altını çizen Buruk, şöyle devam etti: "Ciddiyet ve konsantrasyon iyiydi. Seri başı olmak önemliydi çeyrek finalde. Hedefimiz kupayı kazanmak. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Asıl hedefimiz müzeye yeni kupalar koymak. Yoğun tempo için de özellikle Avrupa'da oynayanlar için daha da zor oluyor. Tek maça hazırlanmak avantaj.Bu virajlara doğru girdik. Mayıslar bizimdir sloganını hazırlıyoruz. Beşiktaş iyi bir takım ve en iyi hali ile motive olmuş, yükselen performansı olan bir Beşiktaş ile oynayacağız."

