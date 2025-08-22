Bırakın gideyim

Bu sezona iyi başlayan, gol ve asistleri ile takımı sırtlayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa hayalleri kurarken bir anda rota değişti ve Suudi Arabistan'dan gelen teklif ortalığı karıştırdı. Sarıkırmızılı oyuncu için Körfez ekibi Neom kulübünün devreye girmesi ile birlikte astronomik ücretler ortaya saçıldı. 25 yaşındaki Barış Alper'in kafası karıştı...

TEKLİF: 1 MİLYAR 473 MİLYON TL

Suudi Arabistan ekibi Neom, bonuslarla 40 milyon doları bulan bir teklif yaparken, G.Saray cephesi bunun Euro ve 50 milyon Euro seviyesinde olmasını istedi. Ancak Suudi ekibi bu bedeli yüksek bulurken futbolcuya ise yıllık 9 milyon dolar (368 milyon TL) önerip, 4 sezonluk kontratı da önüne koydu. Oyuncu toplamda 36 milyon dolarlık (1 milyar 473 milyon TL) bu teklifi kabul ederken G.Saray yönetimine de "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam" dedi. Yönetimin ise 50 milyon Euro'da diretmesi sonrasında Barış Alper, hastalığını gerekçe gösterip dün yapılan idmana çıkmadı.





G.SARAY, FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

G.Saray, dün resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Neom kulübünü FIFA'ya şikâyet ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada güçlü kadro yapısının korunmasının hedeflendiğinin altı çizilirken şu ifadeler yer aldı: "Üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz. Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray, kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."