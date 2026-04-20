Bırakmayız zam yaparız

Şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'ın bu sezon kaderini kaleci tercihi belirledi. Ederson'un iki ay peşinden koşan sarı-kırmızılılar, son anda başkan Dursun Özbek'in hamlesiyle Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Ederson yediği hatalı gollerle Fenerbahçe'yi zirvede tutamadı, Uğurcan ise kurtarışlarıyla hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'e damgasını vurdu. Galatasaray'ın 23 golle ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan milli kaleci, Avrupa arenasında sergilediği performansla devlerin ilgisini çekti. Inter uzun süredir takip ettiği Uğurcan Çakır için sezon sonunda girişimde bulunacak. İtalyan ekibinin ilgisini doğrulayan Galatasaray cephesi ise Uğurcan'ı satmayı düşünmüyor. Barış Alper'de olduğugibi başarılı kalecininsözleşmesine performansodaklı zam yapılacak. 110 milyon TL'yesarı-kırmızılı kulübe imza atan Uğurcan'ınücretine yüzde yüz oranında zam yolda.