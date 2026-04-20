Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Bırakmayız zam yaparız
Giriş Tarihi: 20.04.2026

Başkan Özbek, herkes Ederson’u işaret ederken milli kaleciyi seçti! Şimdi de ücretine %100 oranında zam yapacak

MEHMET ÖZCAN
  • ABONE OL
Şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'ın bu sezon kaderini kaleci tercihi belirledi. Ederson'un iki ay peşinden koşan sarı-kırmızılılar, son anda başkan Dursun Özbek'in hamlesiyle Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Ederson yediği hatalı gollerle Fenerbahçe'yi zirvede tutamadı, Uğurcan ise kurtarışlarıyla hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'e damgasını vurdu. Galatasaray'ın 23 golle ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan milli kaleci, Avrupa arenasında sergilediği performansla devlerin ilgisini çekti. Inter uzun süredir takip ettiği Uğurcan Çakır için sezon sonunda girişimde bulunacak. İtalyan ekibinin ilgisini doğrulayan Galatasaray cephesi ise Uğurcan'ı satmayı düşünmüyor. Barış Alper'de olduğu gibi başarılı kalecinin sözleşmesine performans odaklı zam yapılacak. 110 milyon TL'ye sarı-kırmızılı kulübe imza atan Uğurcan'ın ücretine yüzde yüz oranında zam yolda.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA