‘Boey’le mi olacaktı?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Galatasaray iki sene önce 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i ara transferin son gününde kiralamıştı.sarı-kırmızılılar kararını verdi. Geçmiş dönem performansını aratan Fransız sağ bek, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sacha Boey'e 15 milyon Euro bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, sağ bek rotasyonunda Singo ve Sallai'yi yeterli görüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği deplasmanında savunmanın sağında Sallai'ye döndü. Macar oyuncu, kritik Fenerbahçe derbisine de 11'de başlayacak. Boey ise sezon sonuna kadar kulübeden hamle oyuncusu olacak.