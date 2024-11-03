Bu aslan 10 numara

Süper Lig'in yenilgisiz lideri durumundaki Galatasaray, birçok istatistikte zirvede bulunuyor. 29 golle en çok ağları sarsan takım olan sarı-kırmızılılar, stoperden forvete her bölgeden skor katkısı aldı.Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi 10 haftada fileleri havalandırdı.Bu oyunculardan stoperdeki Sanchez dışındaki 9 futbolcu ayrıca asist yaptı. Ligde golü olmayanveda gol pası verdi. Geçen sezon hücumda Mauro İcardi'ye bağımlı olan Galatasaray'da artık skor yükü eşit dağılıyor. Birçok oyuncudan katkı alanGalatasaray, İcardi ve Osimhenli çift forvet düzeninikarşısında denedi. Bu maçlardan 7 puan çıkaran Aslan, rakiplerine 9 gol atarken kalesini 7 kez düşürdü.Galatasaray'ın patronu Buruk; İngiliz ekibini Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığıveile vurmayı hedefliyor. Aslan, güçlü rakibine karşı sahaya çift santrforla çıkacakLigde bu haftayı bay geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi mesaisi sürüyor.Teknik direktör Okan Buruk; Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığıİngiliz ekibine karşı çift forvetle sahaya çıkacak Galatasaray'dasavunma kararı henüz verilmedi. Avrupa'da Sallai'den yararlanamayan teknik heyet, yedeklerden Berkan ve Jelert'i idmanlarda sol kanatta denemeye başladı.