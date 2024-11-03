Bu aslan 10 numara

Süper Lig'in yenilgisiz lideri durumundaki Galatasaray, birçok istatistikte zirvede bulunuyor. 29 golle en çok ağları sarsan takım olan sarı-kırmızılılar, stoperden forvete her bölgeden skor katkısı aldı. Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun 2 golü dışındaki 27 gol tam 10 farklı isimden geldi.
Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi 10 haftada fileleri havalandırdı.
DAVINSON SANCHEZ HARİÇ 9 FUTBOLCU ASİST YAPTI
Bu oyunculardan stoperdeki Sanchez dışındaki 9 futbolcu ayrıca asist yaptı. Ligde golü olmayan Kaan Ayhan, İsmail Jakobs, Kerem Demirbay
ve genç Metehan Baltacı
da gol pası verdi. Geçen sezon hücumda Mauro İcardi'ye bağımlı olan Galatasaray'da artık skor yükü eşit dağılıyor. Birçok oyuncudan katkı alan teknik direktör Okan Buruk da üçlü savunma ve çift forvet gibi farklı sistemleri deneyerek rakiplerin önlem almasını zorlaştırıyor.
İCARDİ-OSİMHEN İKİLİSİYLE 7 PUAN
Galatasaray, İcardi ve Osimhenli çift forvet düzenini Kasımpaşa (3-3), Elfsborg (4-3) ve Beşiktaş (2-1)
karşısında denedi. Bu maçlardan 7 puan çıkaran Aslan, rakiplerine 9 gol atarken kalesini 7 kez düşürdü.
TOTTENHAM'A DA ÇİFT FORVET TARİFESİ
Galatasaray'ın patronu Buruk; İngiliz ekibini Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığı İcardi
ve Osimhen
ile vurmayı hedefliyor. Aslan, güçlü rakibine karşı sahaya çift santrforla çıkacak
Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi mesaisi sürüyor. Gruptaki 4. sınavında 7 Kasım Perşembe günü Tottenham'ı konuk edecek Aslan'da Muslera'nın cezası bitti.
Teknik direktör Okan Buruk; Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığı Mauro İcardi ve Victor Osimhen'i bu sefer Tottenham'a hazırlıyor.
İngiliz ekibine karşı çift forvetle sahaya çıkacak Galatasaray'da 3'lü veya 4'lü
savunma kararı henüz verilmedi. Avrupa'da Sallai'den yararlanamayan teknik heyet, yedeklerden Berkan ve Jelert'i idmanlarda sol kanatta denemeye başladı. Senegalli sol bek Jakobs'un, Tottenham maçına yetişmesi zor gözüküyor.