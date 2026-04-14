‘Büfeleri kırıp döktüler’

G.Saray'ın sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası, deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Sarıkırmızılıların açıklamasında, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Saat 17.00 itibarıyla 2 büfe açılmış olup, Kocaeli taraftarının saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir.
Güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiştir. Koltuklar, lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.