‘Büfeleri kırıp döktüler’

G.Saray'ın sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası, deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Sarıkırmızılıların açıklamasında,Saat 17.00 itibarıyla 2 büfe açılmış olup, Kocaeli taraftarının saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde maddi hasar meydana gelmiştir.Güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiştir. Koltuklar, lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.