Burası Sami Yen buradan çıkış yok

CİMBOM 18 MART'TA LİVERPOOL DEPLASMANINA GİDECEK

LEMİNA 5 YIL SONRA AVLADI

Sarı-kırmızılı takımın golünü kaydeden Mario Lemina, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde skor üretti. Gabonlu futbolcu, Fulham forması ile Mart 2021'de Liverpool ağlarını sarsarken 5 yıl sonra yeniden Kızılları avladı.

EN ERKEN GOL

Mario Lemina, 6 dakika 32 saniyede bulduğu golle, G.Saray adına da bir ilki başardı. Gabonlu orta saha, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında attığı en erken golü kaydetti.

ANFİELD ZOR OLACAK

Maçın oyuncusu seçilen Mario Lemina, rövanşın çok zor geçeceğini söyledi. Kişisel performansının önemli olmadığını söyleyen Gabonlu oyuncu, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.



İNGİLİZLERE SU BİLE YOK!

İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 maçta Aslan rakiplerine karşı hegemonya kurdu. Aslan en son Aralık 2014'te Arsenal'e 4-1 yenilirken ardından oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

1 MİLYAR EURO'LUK DEVİ DEVİRDİ

Aslan Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi adı ile düzenlenen organizasyonda eleme turlarında 23 iç saha maçında sadece 2 yenilgi görürken 14 kez kazandı.



DAVINSON RÖVANŞTA CEZALI

90. dakikada sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Maç öncesinde 7 oyuncu sarı kart sınırında yer alırken bu isimlerden sadece Kolombiyalı stoper sarardı ve rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

TUR GELİRSE 637 MİLYON TL KASADA

Juventus'u eleyip 11 milyon Euro bonusu alan Cimbom, Liverpool karşısında avantajı yakaladı. Aslan, İngiliz ekibini saf dışı bırakırsa 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) daha kazanacak.

DİĞER SONUÇLAR

SON 16 turundaki diğer maçlarda B.Münih, deplasmanda Atalanta'yı 6-1 yendi. Atl.Madrid evinde Tottenham'ı 5-2 devirdi. Newcastle ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.