Çakmak atan holigana 1 yıl spordan men

Galatasaray'ın 27. dakikada bulduğu gol sonrasında sevinen Kazımcan Karataş, gözünün hemen altına isabet eden çakmak nedeniyle yaralanmıştı. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı cismi sahaya atan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Stat kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan M.G. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak spor müsabakalarından 1 yıl men edildi.