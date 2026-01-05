Can Armando bitti

Yusuf
Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, gitmek isteyen Berkan Kutlu'nun ayrılığını duyurdu. Milli futbolcu, eski hocası Çağdaş Atan'ın ısrarıyla Konyaspor ile anlaştı.
Ahmed Kutucu'nun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirleyen sarıkırmızılılar, mevcut kadrosunu koruma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarı planlamasında Lemina ile Singo'yu stoperde düşünüyor ve bu bölgede strateji değişti. +2 kontenjanına uygun ve geleceğe yönelik fırsat hamlesi çıkarsa değerlendirilecek. 7 Ocak 2008 doğumlu Can Armando Güner'in 18 yaşına basması bekleniyor.
Türk statüsünde oynayacak genç hücum oyuncusu için Mönchengladbach'a 200-250 bin Euro yetiştirme parası ödenecek.