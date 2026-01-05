Can Armando bitti

Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, gitmek isteyen Berkan Kutlu'nun ayrılığını duyurdu.Ahmed Kutucu'nun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirleyen sarıkırmızılılar, mevcut kadrosunu koruma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarı planlamasında Lemina ile Singo'yu stoperde düşünüyor ve bu bölgede strateji değişti.Türk statüsünde oynayacak genç hücum oyuncusu için Mönchengladbach'a 200-250 bin Euro yetiştirme parası ödenecek.