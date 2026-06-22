Can tamam sıra kulüpte

Yabancı sınırı ile birlikte yerli isimlerde sayı ve kaliteyi artırmak isteyen G.Saray yönetiminin ilk adresi Can Uzun olacak. Sarıkırmızılılar, ilk etapta oyuncunun ailesi ile temas kurarken görüşmeler Dünya Kupası'ndaki ABD maçının ardından hız kazanacak. Oyuncunun kulübü E.Frankfurt, 40 milyon Euro bonservis talep ederken yönetim ise Alman kulübünü 30 milyon Euro artı bonuslara ikna etmek istiyor. Özellikle 10 numara bölgesini Can Uzun ile doldurup bu oyuncunun aynı zamanda kanat ve orta sahada da oynamasını avantaja çevirmek isteyen Okan Buruk, yönetimden de ilk adım olarak 20 yaşındaki futbolcuyu istedi. Başkan Dursun Özbek ve ekibi de Okan Buruk'un bu talebini yerine getirmek için adımlarını atarken bonserviste ise elini sıkı tuttuğunu Eintracht Frankfurt yönetimine göstermenin de peşinde.



İCARDİ BU HAFTA NETLEŞİYOR

G.SARAY'DA sözleşmesi biten Mauro İcardi'nin durumu bu hafta netleşiyor. Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 1 ay önce İcardi ve menajeri Elio Pino ile görüşerek yıllık 4.5 milyon Euro ve 1+1 senelik teklifini iletmişti. Ancak 1 aydır cevap vermeyen İcardi ile ilgili sürecin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Galatasaray, olumsuz yanıt alırsa yeni golcüsü için transferde gaza basacak.



PARAGUAY MAÇINDA 30 DAKİKA OYNADI

Avustralya karşısında süre bulamayan Can, Paraguay maçında 30 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki yetenek; ikinci maçta 4 kilit pas, yüzde 88 pas isabeti, 3 şutta 1 isabet, 5 top kaybı, 5 top geri kazanma değeriyle mücadele etti.