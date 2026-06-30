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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Cesc Fabregas Sanchez'de ısrarcı

Cesc Fabregas Sanchez’de ısrarcı
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Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez'e İtalyan ekibi Como'dan ilgi devam ediyor. Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda çok iyi performans sergileyen tecrübeli yıldızı birçok Avrupa kulübü takip ediyor. Çizme basınından Il Giorno'nun haberine göre Avrupa kupaları tecrübesine sahip iki stoper hedefleyen Como'nun, 30 yaşındaki futbolcuyu listenin tepesinde bulundurduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin oyuncu için 15 milyon Euro bonservis teklifi hazırladığı ancak G.Saray'ın 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın, Davinson Sanchez'i ısrarla istemesi pazarlıkta sarı-kırmızılıların elini bir hayli kolaylaştıracağı aktarıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GALATASARAY #DAVİNSON SANCHEZ

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Cesc Fabregas Sanchez'de ısrarcı
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