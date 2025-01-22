Çok kolay gol yemeye başladık

başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından çok kolay gol yemeye başladıklarını aktardı. Abdülkerim, "Bolu'da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi. Milli futbolcu, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı.Bunu da en kısa sürede atlatacağız. Muslera, bu kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zafer kazandı. Çok büyük bir karakter, yıllarını verdi buraya. Her zaman bu ligin en iyi kalecisi" açıklamasında bulundu.