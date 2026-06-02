Daha fazlasını başaracağız

Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim ve kurulları dün mazbatalarını aldı. Toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken başkan Dursun Özbek, şu açıklamayı yaptı: "2026-2028 döneminin, Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü güzel günlere taşıyacağımıza da söz veriyorum. 4 senelik icraatlar neticesinde bizi bu göreve layık gördüler. Sorumluluğumuz arttı. Herkesin şundan emin olması lazım; bu dönemde, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayretinde olacağız. Bize verdikleri desteği aynen devam ettirmelerini istiyorum."



YÖNETİMDE DEĞİŞİM!

MAZBATA sonrasında yönetimin yeni şekli de belli oldu. Metin Öztürk 2. başkan olarak görevine devam ederken Mehmet Cibara ile Sedat Artukoğlu başkan yardımcıları olarak görev aldı. Genel Sekreter ise Can Natan oldu.