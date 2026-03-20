Galatasaray Haberleri Davacıyız
Giriş Tarihi: 20.03.2026

Hollandalı yıldızın parmağının kopmasının ardından yönetim, UEFA’nın kapısını çalıp resmi başvuru yaptı

Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın, kale arkasındaki panolara çarptığı anda parmağının kopması ile sonuçlanan süreç için hemen aksiyon aldı. G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "UEFA temsilcilerine şikâyetimizi yaptık. Statta bulunan heyet, Liverpool görevlileri ile birlikte olayın yaşandığı yerde incelemelerini yapıp raporunu tuttu. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçularla temastayız. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz" dedi. Öte yandan ertelenen Göztepe maçı için de şu ifadeleri kullandı: "TFF, elenmemiz halinde Göztepe karşılaşmasını, Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti."

