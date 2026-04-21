Dev projenin temeli atılıyor

ALİ Sami Yen Spor Komleksi RAMS Park'ın yanında bulunan alanda yapılacak Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi'nde temel 23 Nisan Perşembe günü atılacak. İşte planlamada yer alanlar:
● 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu
● 600 kişilik basketbol antrenman salonu
● 3 bin 500 kişilik voleybol salonu
● Bin kişilik judo ve çok amaçlı salon
● 500 kişilik kapalı yüzme havuzu
● 90 odalı kamp tesisi
● Bin 500 araçlık otopark
● 300-800 kişilik black box
● 165 bin metre karelik toplam inşaat alanı