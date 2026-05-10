Dört dörtlük şampiyon!

64 KERE MAŞALLAH

Bu sezon elde ettiği Süper Lig zaferleriyle müzesindeki kupa sayısını 64 yapan G.Saray, dünyanın en çok şampiyon olan takımları listesinde seviye atladı. 1 sıra yukarı tırmanan Cimbom, Belçika ekibi Anderlecht ile birlikte 17'nciliği paylaştı. Böylece ilk 20'ye girebilen tek Türk kulübü olan Galatasaray; 26 Süper Lig, 19 Türkiye Kupası, 17 TFF Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğuyla bu listeye girmeye hak kazandı. Cimbom, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10, Trabzonspor'a 19 şampiyonluk farkı attı.

5 YILDIZDAN 4'LÜ ŞAMPİYONLUK!

OKAN Buruk dışında futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi de üst üste 4 şampiyonluk gördü.

ÖZBEK REKORA KOŞUYOR

Başkan Dursun Özbek, koleksiyonunu (4 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) 9'a çıkardı. Efsane başkan Faruk Süren'i şampiyonluk sayısında yakalayan Özbek, 23 Mayıs'taki seçimde tekrar adaylığını koydu. Özbek, Mayıs 2028'e kadar devam ederse, Ali Sami Yen'in ardından kulüpte en uzun süre başkanlık yapmış isim olarak tarihe geçecek.

ASLAN'DAN EZELI FARK

G.SARAY, Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp 26 şampiyonluk, 19 Türkiye Kupası, 17 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa ile birlikte müzesindeki kupa sayısını 64'e çıkardı. 5 yıldıza sahip tek takım olan Galatasaray ezeli rakiplerini sollamaya devam ederken, Beşiktaş 37, Fenerbahçe 36 ve Trabzonspor 26 kupayla rekabette yerini aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Şampiyonluğa ulaşan G.Saray'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutladı... Sarı-kırmızılı kulübün 26. zaferi için mesaj paylaşan Erdoğan, "Üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadeleri ile sarı-kırmızılı camiayı tebrik etti...

MAÇ BİTTİ, YENİ HEDEF GELDİ

G.Saray taraftarı bitiş düdüğünün ardından hemen yeni sezonu açtı! Sarı-kırmızılı tribünlerde üzerinde "Hedef 27" yazılı dev bir pankart dalgalandı.



İŞTE 26 ŞAMPİYONLUK

SEZON........TEKNİK DİREKTÖR

1961-62......Gündüz Kılıç

1962-63......Gündüz Kılıç

1968-69......Toma Kaleperovic

1970-71......Brian Birch

1971-72......Brian Birch

1972-73......Brian Birch

1986-87......Jupp Derwall

1987-88......Mustafa Denizli

1992-93......Karl Heinz Feldkamp

1993-94......Rainer Hollmann

1996-97......Fatih Terim

1997-98......Fatih Terim

1998-99......Fatih Terim

1999-00......Fatih Terim

2001-02......Mircea Lucescu

2005-06......Erik Gerets

2007-08......Cevat Güler

2011-12......Fatih Terim

2012-13......Fatih Terim

2014-15......Hamza Hamzaoğlu

2017-18......Fatih Terim

2018-19......Fatih Terim

2022-23......Okan Buruk

2023-24......Okan Buruk

2024-25......Okan Buruk

2025-26......Okan Buruk