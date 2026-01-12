Duraklama dönemi

Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yaklaşan Süper Lig ve Atletico Madrid sınavı öncesi olumlu sinyaller vermedi. Oyuncuların sahada zayıf kalması, teknik heyetin hamleleri taraftarı kızdırdı. İşte detaylar...

DERBİLERDE KAYBOLDU

1-SARI-KIRMIZILI takım, geçmiş sezonlardaki derbi performansını aratıyor. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 maçı da kazanamayan Galatasaray, ligde konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalmıştı.

HERKES 'DUR'DU KALDI!

2-ZORLUK seviyesi yüksek maçlarda tıkanan sarı-kırmızılılar, artık duran toptan skor üretemiyor. Geçen sezon 10 gol bulan Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı ikilisi şu ana kadar toplam 1 kez ağları sarstı. 9 gol pasıyla çifte kupalı şampiyonluğa katkıda bulunan Gabriel Sara, bu sezon duran toptan sadece 1 asist yapabildi.

ARTIK GERİ DÖNEMİYOR!

3-GALATASARAY bu sezon geriye düştüğü 7 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında pes etmeyen Aslan; Kocaelispor, Union SG ve Monaco'nun ardından Fenerbahçe'ye teslim oldu.

YENİ TRANSFERLER ARANIYOR

4-30 milyon Euro bonservis ödenen Singo, 3 aydır sakatlıktan dönemedi. Yeni transferlerden İlkay, ilk 11'in bankosu olamadı. Henüz Muslera etkisi gösteremeyen Uğurcan da Süper Kupa finalinde yedek kaldı.



İCARDI F.BAHÇE MAÇINDA NE YAPTI?

Pas yüzdesi: %57

İkili mücadele: 4/6

Hava topu: 2/3

Şut: 0/1

Şut engelleme: 1

Orta: 0

Ofsayt: 1

Top uzaklaştırma: 1

SÖZLEŞME İÇİN HABER BEKLİYOR

G.SARAY ile sözleşme yenilemeyen Mauro İcardi, yönetimden haber bekliyor. Ayrıca sürecin uzaması nedeniyle moralinin bozuk olduğu ve bir an önce anlaşma yapmak istediği öğrenildi. Bu arada Arjantinli golcü, F.Bahçe derbisi sonrası şunları söylemişti: ''Finallerin oyuncular açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak rakip, maça çok daha istekli başladı. Karşılaşmanın ritmini büyük ölçüde onlar belirledi ve kazanmayı daha fazla isteyen taraf oldular. Rakibimizi tebrik etmek gerekir. Geçen senenin ve önceki yılların şampiyonu olarak kupaların sahibi ünvanıyla gelmiştik. 4 yılda her şeyi kazandığımızı unutmamak lazım. Kaybetme zamanımızmış. Mücadelemize devam edeceğiz."