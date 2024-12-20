Dursun Özbek: ‘Gündemi ben belirlerim’ dedim, Koç kabul etmedi

G.SarayBaşkanı Dursun Özbek, İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği yanıtı ilk kez burada paylaştı: "Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak sizinle televizyona çıkarım ama tek şartım var; gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım ve Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım." Başkan Özbek, Koç'un bu öneriyi kabul etmediğini de sözlerine ekledi.