Dursun Özbek: Transfere devam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Schafer mağaza zincirlerinin Bahçelievler'de bulunan merkezini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada çok önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attıklarını kaydeden Özbek, "Bu seneki sponsorluk gelirimiz tahminen 50 milyon Euro seviyelerinde olacak. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bu vizyonu sürdüreceğiz.Çok önemli transferler yaptık ve yapacağız. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu. Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep görüyor. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle, futbol takımının bu sene de başarısı için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.