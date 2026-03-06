Dursun Özbek’ten son karar: 51 milyon TL

G.Saray, 4 sezondur alıştığı düzeni Beşiktaş'a özel bozmayacak. Sarı-kırmızılı takım, bugün son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek ve oyuncular geceyi evlerinde geçirecek. Yarın öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye geçecek. Yönetim ise derbiye özel prim belirledi ve Beşiktaş galibiyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon Euro (51 milyon TL) ile ödüllendirilecek.



'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarın düzenlediği iftara katıldı. Şampiyonluk sözü veren Özbek, ''Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de söz veriyorum'' ifadelerini kullandı. Buruk ise ''Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız'' dedi.



İLK 15 DAKIKALARDA DESTAN YAZIYORLAR

BU sezon ligde ilk 15 dakikalık bölümlerde en fazla gol atan iki takım karşı karşıya geliyor. Maçlara hızlı başlayan Galatasatay ve Beşiktaş, rakip kaleleri ablukaya alırken ilk çeyrekte 9'ar kez ağları sarsıp maçların dengesini bozdu. Bu iki takımın ardından İstanbul'un sarılacivertli ekibi Fenerbahçe 6 gol ile geliyor.