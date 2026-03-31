Erken dönerim derbiye çıkarım

Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, geçtiğimiz gün ameliyat olurken taburcu olmak istemedi. Yıldızfutbolcu hastanede dahafazla kalıp doktorlarınyakın ilgisi ilesüreci hızlandırmayıarzuladığınıkulübün sağlıkheyetine iletti. Bu durum olumlu karşılanırken oyuncunun da bir an önce sahalara dönebilmek için gün saydığı öğrenildi. 1 ayı bulacak dönüş sürecinde herkes, F.Bahçe derbisine odaklanmış durumda. 26 Nisan'daki karşılaşmayakadar Osimhen'in dönüş planıyapılırken bu hedefe en netadım yine Osimhen'den geldi. Kendisine kritik derbiyi hedef gören Nijeryalı golcü, yakın çevresine de o maçta sahada olacağını sık sık dile getiriyor.