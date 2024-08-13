Eyvah! Sanchez sakatlandı

Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson'un formsuzluğu nedeniyle bu sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'a, Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sarıkırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, Hatayspor maçının sonlarında sakatlık yaşayan Kolombiyalı stoperin sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.Emin Bayram'ı da ikna demeyen ve Belçika ekibi Westerlo'ya satmak zorunda kalan Cimbom'da teknik heyetin keyfi kaçtı.