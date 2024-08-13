Eyvah! Sanchez sakatlandı

Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson'un formsuzluğu nedeniyle bu sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'a, Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sarıkırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, Hatayspor maçının sonlarında sakatlık yaşayan Kolombiyalı stoperin sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki Konyaspor ve Gaziantep FK ile Devler Ligi play-off'ta oynanacak Young Boys karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Emin Bayram'ı da ikna demeyen ve Belçika ekibi Westerlo'ya satmak zorunda kalan Cimbom'da teknik heyetin keyfi kaçtı. Okan Buruk'un elinde ayrıca hazırlık maçlarında da kullandığı 21 yaşındaki stoper Metehan Baltacı da var...