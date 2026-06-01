Fabian Ruiz hayali

DEVRE arasında Bruno Fernandes için nabız yoklayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında üst düzey orta saha takviyesine öncelik veriyor. Manchester United'da kalması kesinleşince Bruno Fernandes defterini kapatan sarı-kırmızılılar, PSG'den Fabian Ruiz'in durumunu yakından takip ediyor.
PSG ile üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz'in 1 yıl sözleşmesi kaldı. Fransızlar'ın 30 yaşındaki İspanyol orta sahayla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Fabian Ruiz sözleşmesini uzatmazsa Galatasaray devreye girecek ve şartlarını zorlayacak.