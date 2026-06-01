Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Fabian Ruiz hayali
Giriş Tarihi: 1.06.2026

Fabian Ruiz hayali

PSG ile çifte Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, kontratını uzatmazsa Aslan şansını zorlayacak

Fabian Ruiz hayali
  • ABONE OL
DEVRE arasında Bruno Fernandes için nabız yoklayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında üst düzey orta saha takviyesine öncelik veriyor. Manchester United'da kalması kesinleşince Bruno Fernandes defterini kapatan sarı-kırmızılılar, PSG'den Fabian Ruiz'in durumunu yakından takip ediyor. PSG ile üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz'in 1 yıl sözleşmesi kaldı. Fransızlar'ın 30 yaşındaki İspanyol orta sahayla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Fabian Ruiz sözleşmesini uzatmazsa Galatasaray devreye girecek ve şartlarını zorlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabian Ruiz hayali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA